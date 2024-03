1 Kämpft um sein Amt: VfB-Präsident Claus Vogt. Foto: Baumann

Der Präsident bricht im Machtkampf sein Schweigen – und kritisiert gegenüber dem „Kicker“ den Weg, den der Fußball-Bundesligist aus seiner Sicht eingeschlagen hat.









Claus Vogt, der umstrittene Präsident des VfB Stuttgart e.V., hat sein Schweigen gebrochen – und seinen Rücktritt ausgeschlossen. Diesen hatte zuletzt ein Bündnis organisierter Fangruppen unter dem Namen „Cannstatter Kurve“ gefordert.„Ich respektiere jede Meinungsäußerung, natürlich auch und besonders die unserer Fans in der Cannstatter Kurve“, sagte Vogt nun in einem Interview mit dem „Kicker“. Die Rücktrittsforderung habe ihn in seinem „Herzen getroffen“.