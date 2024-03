1 Für Claus Vogt läuft es derzeit nicht gut. Jetzt hat sich der VfB-Präsident mit Wucht geäußert. Foto: Baumann/Julia Rahn

Beim VfB eskaliert hinter den Kulissen der Machtkampf. Dafür ist in erster Linie Claus Vogt verantwortlich – mit einer Erklärung, die es in sich hat, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.









Beim VfB Stuttgart tobt der Wahnsinn. Anders ist es nicht mehr zu bezeichnen, was sich beim Fußball-Bundesligist abspielt. Und das gleich auf zwei Bühnen. Da zaubert die Mannschaft bislang eine herausragende Saison hin, ist Tabellendritter und womöglich auf dem Weg in die Champions League, und gleichzeitig eskaliert hinter den Kulissen ein Machtkampf. Wenn man so will, hat der Präsident Claus Vogt mit der Erklärung nach seiner Absetzung als Aufsichtsratsvorsitzender das Clubhaus mit dem markanten roten Dach angezündet. Jetzt brennt es lichterloh an der Mercedesstraße 109 in Bad Cannstatt.