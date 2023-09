10 Der VfB wurde in Mainz von einer großen Zahl an Anhängern begleitet. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart hat einen Lauf. Das ist schön anzuschauen, macht den Fans großen Spaß, birgt aber auch Risiken. Es gilt für Trainer und Team, fortan einen Drahtseilakt zu meistern.











Fußballfans haben gemeinhin ein feines Gespür. VfB-Fans bilden da keine Ausnahme. Im Gegenteil. Weit nach Abpfiff machte der Auswärtsblock überhaupt keine Anstalten, die Mainzer Arena zu verlassen. Zu beseelt waren die mehreren Hundert verbliebenen Anhänger von dem, was sich in den rund 98 Minuten zuvor vor ihren Augen abgespielt hat. Es galt, Goalgetter Serhou Guirassy hoch leben zu lassen, der so langsam aber sicher einen Status zu erreichen scheint, den in Stuttgart schon lange kein Angreifer mehr hatte. Sehr lange, um genau zu sein.