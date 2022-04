15 Den VfB Stuttgart führte Felix Magath zwischen 2001 und 2004 aus dem Abstiegskampf in die Champions League. Jetzt will er mit Hertha BSC den Klassenverbleib schaffen. Er ist nicht der einzige Coach, der schon beide Vereine trainiert hat. Foto: imago

Felix Magath trifft an diesem Sonntag im wegweisenden Abstiegsduell mit Hertha BSC auf seinen Ex-Verein VfB Stuttgart. Vor ihm standen bereits sieben weitere Übungsleiter für beide Clubs an der Seitenlinie.















Link kopiert

Er will es noch einmal wissen: Nach fast zehn Jahren Bundesliga-Abstinenz hat Felix Magath (68) bei Hertha BSC das Kommando übernommen, wo er den Sturz in die Zweitklassigkeit verhindern soll. Vieles wird vom Ausgang des direkten Kellerduells mit dem VfB Stuttgart am kommenden Sonntag (17.30 Uhr) abhängen – jenem Verein, bei dem Magath mit der Vizemeisterschaft 2003 den Durchbruch zum erfolgreichen Trainer schaffte.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Der große Check vor dem Keller-Kracher

Magath ist längst nicht der einzige Coach, der sowohl beim Hauptstadt-Club als auch bei den Stuttgartern am Spielfeldrand stand. In unserer Bildergalerie zeigen wir die acht Trainer, die in der Ersten und Zweiten Bundesliga schon für beide Vereine aktiv waren. Viel Spaß beim Durchklicken.