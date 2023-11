VfB Stuttgart bei Eintracht Frankfurt: Zuschauerrekord bei VfB-Spiel

1 Im Oberrang der Frankfurter Fankurve befinden sich durch den Umbau fortan auch Stehplätze. Foto: imago/Jan Huebner

In der Frankfurter Arena werden am Samstag so viele Fans wie nie zuvor seit dem Umbau in ein reines Fußball-Stadion ein Heimspiel der Eintracht verfolgen. Die Hintergründe.









Wenn der VfB Stuttgart an diesem Samstag (18.30 Uhr/Liveticker) bei Eintracht Frankfurt antritt, ist eine besondere Atmosphäre garantiert. Zum einen, weil es beim Duell der beiden Traditionsclubs immer sehr stimmungsvoll zugeht. Zum anderen aber auch, weil in der Frankfurter Arena so viele Fans wie nie sein werden seit deren Neueröffnung im Jahr 2005 nach dem Umbau in ein reines Fußballstadion.