VfB Stuttgart bei Bayer Leverkusen: Pokal-Viertelfinale – wer leidet mehr unter Afrika- und Asien-Cup?

1 Drei wichtige Spieler, die bei der Neuauflage des Duells im Viertelfinale des DFB-Pokals fehlen könnten: Edmond Tabsoba, Serhou Guirassy und Silas (v. li. n. re.). Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Im Viertelfinale des DFB-Pokals kommt es zu einem Wiedersehen zwischen dem VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen. Zeitgleich finden zwei kontinentale Meisterschaften statt – womöglich mit großen Konsequenzen für beide Teams.









Nach dem Remis im Ligaspiel am vergangenen Sonntag steht im DFB-Pokal das nächste Aufeinandertreffen zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart an. Zwei Stunden nach Abpfiff ergab die Auslosung die baldige Neuauflage des Duells. Die Viertelfinalpartien werden am 30./31. Januar und 6./7. Februar 2024 ausgetragen, die Spiele sind noch nicht fix terminiert.