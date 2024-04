1 Xabi Alonso trifft am Samstag mit Bayer Leverkusen auf den VfB. Foto: imago/Beautiful Sports

Der Leverkusener Cheftrainer äußert sich mit großer Wertschätzung über den kommenden Gegner, will die eigene Serie aber nichtsdestotrotz fortsetzen.









Link kopiert



Zweimal ist der VfB Stuttgart dem designierten Meister Bayer Leverkusen in dieser Saison auf Augenhöhe begegnet, zweimal hat es nicht ganz gereicht für einen Sieg – weder beim 1:1 in der Bundesliga im vergangenen Dezember noch beim 2:3 im DFB-Pokal-Viertelfinale. Eindruck hinterlassen haben die Stuttgarter bei Bayer-Trainer Xabi Alonso aber in jedem Fall.