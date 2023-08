Den bisher blanken Brustring ziert nun der Schriftzug des neuen Sponsors. Zudem hat der VfB Stuttgart nun auch das Design des Auswärtstrikots veröffentlicht. So sehen die Trikots für die neue Saison aus.

5000 Trikots hat der VfB Stuttgart schon verkauft – noch bevor überhaupt feststand, welcher Sponsoren-Schriftzug den Brustring künftig zieren wird. Das Blanko-Shirt war beliebt und schnell ausverkauft. Nun hat der VfB bekannt gegeben, wer in der neuen Saison als Trikotsponsor fungiert – entsprechend kommen die Trikots nun in den Shop. Noch aber sind sie nicht zu kaufen.

Erst ab dem 1. Heimspiel der neuen Bundesligasaison, am 19. August gegen den VfL Bochum, können Fans die neuen Trikots erwerben. Weitere Besonderheit: Weil der neue Sponsor aus der Sportwettenbranche kommt, wird dessen Schriftzug auf den Trikots in Kindergrößen nicht zu sehen sein. Stattdessen steht dann „Stuttgart“ auf dem Brustring.

Neben dem endgültigen Design ist nun auch bekannt, wie das Auswärtstrikot des VfB für die kommende Saison aussieht. Es ist in Rot gehalten, das Muster deutet das Relief Württembergs, also die Geländeformen, an. Beim VfB heißt es: „Vom Bodensee bis zum Taubertal.“ Es lasse „charakteristische Geländeformen unserer Heimat wie die Schwäbische Alb deutlich erkennen“. Ein weiteres Ausweichtrikot wird noch vorgestellt werden.