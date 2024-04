7 Der VfB Stuttgart wird in der kommenden Saison nach elf Jahren Abstinenz auf die internationale Bühne zurückkehren. In der Bildergalerie sehen Sie Eindrücke der Partie gegen Eintracht Frankfurt. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Spiele, Termine, Prämien: Auch wenn der konkrete Wettbewerb noch offen ist, lässt sich schon einiges über die internationalen Auftritte des VfB in der kommenden Saison sagen. Ein Ausblick.









Die Europareise des VfB Stuttgart wird immer konkreter. Durch den 3:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt steht fest, dass der Bundesligist in der kommenden Saison in jedem Fall in der Europa League antreten wird – womöglich auch in der Champions League. Fünf Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung in der Bundesliga auf Rang fünf und Borussia Dortmund stattliche sieben Punkte. Ein Blick auf die bereits feststehenden Daten und Termine des VfB in der kommenden Saison.