Vesperkirche in Calw In diesem Jahr wird alles anders

Arbeitsgruppen planen Aktionen

Um sich über die Vor- und Nachteile der beiden Möglichkeiten klar zu werden, gründeten die Organisatoren zwei Arbeitsgruppen, die sich jeweils mit einer der Alternativen befasste. "Langsam aber sicher hat sich herausgestellt, dass ersteres wenig Sinn macht", sagt Raschko. Denn eine abgespeckte Vesperkirchen-Variante würde unter anderem bedeuten, dass die Besucher meterweit auseinander sitzen müssten. Begegnungen – ein Grundpfeiler der Vesperkirchen-Idee – wären damit ausgeschlossen. Die oftmals angepriesene "Speise für die Seele" würde es kaum mehr geben. "Die Infektionszahlen haben dann ihr übriges getan", meint der Pfarrer der evangelischen Stadtkirchengemeinde.

Tüten werden zu den Leuten gebracht

Fortan habe sich die Gruppe der Organisatoren voll auf Plan B, also ein vollständig neues Konzept, konzentriert. Herausgekommen ist die Vesperkirche "to go" – wobei das nicht der endgültige Name des Babys sein soll. Die Grundidee: "Wir müssen zu den Leuten gehen anstatt die Kirche zu einem Gasthaus zu machen", erläutert Raschko. Die Ehrenamtlichen werden dafür eine warme Mahlzeit, ein Stück Kuchen, eine Vesperkirchen-Serviette, etwas zu Trinken, einen Gruß und wenn es gut läuft sogar eine Vesperkirchen-Zeitung in Tüten packen und zu den Leuten bringen, die sich vorher angemeldet haben.

Es soll ein Besuchsdienst werden, kein Lieferservice, betont der Pfarrer. Natürlich alles coronakonform. Gemeint sei damit, führt Raschko aus, dass die ehrenamtlichen Ausfahrer mit den Leuten ein Schwätzchen an der Tür halten oder am Gartenzaun, alles auf Abstand. Aber doch ist jemand da, mit dem man reden kann. In dieser Zeit sei es erst recht wichtig, Kontakt mit den Menschen zu halten, ist er überzeugt.

"Weihnachten mit Herz" hatte ähnliches Konzept

Schon bei der alternativen Version von "Weihnachten mit Herz", die einem ganz ähnlichen Konzept folgte, habe man auf diese Weise von berührenden Schicksalen erfahren. Damals waren mehr als 200 Tüten ausgefahren worden. "Das hat uns Mut gemacht für dieses Konzept", so Raschko.

Zusätzlich spielen die Organisatoren mit dem Gedanken, in den Calwer Teilorten Stände aufzubauen, an denen sich die Leute spontan eine Tüte abholen können. Das könnte zwar eine Begegnungsmöglichkeit sein, berge andererseits aber das Risiko von Menschenansammlungen. Also: "Alles noch offen", schlussfolgert Gemeindediakonin Miriam Kühne-Junge. Wenn man so eine Vesperkirche vor Ort zusätzlich plane, fügt Raschko hinzu, müsse man "peinlich genau" auf die Einhaltung der gebotenen Abstands- und Hygieneregeln achten.

"Das kostet Überwindung"

Ohnehin spielt das bei der Vorbereitung auf die diesjährige Vesperkirchen-Alternative eine große Rolle. 250 FFP2-Masken hat die Gemeinde schon für die Helfer besorgt, ist in Kontakt mit dem Verbraucherschutz.

Alle 350 Ehrenamtlichen der vergangenen Jahre wurden angeschrieben, ob sie dieses Mal wieder helfen wollen, erzählt Kühne-Junge. Inzwischen "trudeln Rückmeldungen ein". "Das freut mich sehr." Manche sagen jedoch aufgrund der Umstände ab, andere hadern mit dem anderen Aufgabenbereich, der mit der neuen Vesperkirchen-Version einhergeht. Waren es sonst eher gastronomische Tätigkeiten, muss man jetzt beispielsweise mit dem Auto herumfahren und an fremden Türen klingen. Nicht jedermanns Sache. "Das kostet Überwindung", bestätigt Raschko. Aber es kommen auch tolle Begegnungen zustande. Man kann sich als Helfer aber auch für einen anderen Arbeitsbereich, beispielsweise für das Tüten Packen eintragen. Oder für Kuchenspenden, die ebenfalls dringend benötigt werden.

Im Vorfeld mehr Aufwand

Auch wenn insgesamt weniger Helfer gebraucht werden, ist dieses neue Veranstaltungsformat für die Organisatoren zumindest im Vorfeld mit mehr Aufwand verbunden, sagt Raschko. Für die klassische Vesperkirche haben sie eine Blaupause – jetzt ist alles neu. Im "Vollzug" sei die neue Vesperkirche hingegen weniger aufwendig. Zumal das Rahmenprogramm entfällt. Nur den Entsendungsgottesdienst für die Helfer wollen sich die Organisatoren nicht nehmen lassen.

Wie groß die Nachfrage nach den Vesperkirchentüten sein wird, können Raschko und Kühne-Junge noch nicht so recht einschätzen. "50 bis 200 am Tag", so die vage Schätzung des Pfarrers, der laut eigenen Aussagen eher zum Pessimismus neigt. Doch auf die neue Vesperkirchen-Variante freut er sich inzwischen. "Mehr und mehr", meint Raschko. Auch wenn sie sich durchaus darüber bewusst sind, dass alle Pläne noch über den Haufen geworfen werden können. Einfach "ausfallen lassen kam nicht in Frage", sind sich Raschko und Kühne-Junge einig. "Irgendwas muss sein."

Details zur Vesperkirchen-Alternative

Die Vesperkirchen-Alternative wird von 2. bis 11. März stattfinden. Um die Mittagszeit, also voraussichtlich zwischen 11.30 bis 14 Uhr werden die Ehrenamtlichen die Tüten mit Essen ausfahren.

Helfer können sich per E-Mail unter vesperkirche-calw@gmx.de anmelden. Anmeldeschluss ist am 19. Februar. Kuchenspenden können ebenfalls dort gemeldet werden.

Mehr Informationen gibt es auf der Homepage unter www.vesperkirche-calw.de.

Wer eine Vesperkirche-Tüte erhalten möchte, sollte sich bis spätestens einen Tag vorher unter vorhin genannter E-Mailadresse anmelden.