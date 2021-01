Verwirrung in Villingen-Schwenningen OB Jürgen Roth ganz plötzlich verheiratet?

Villingen-Schwenningen - "Heirat - 21. Januar" und der Name der Braut - das ließ die doppelstädtische Öffentlichkeit am Mittwochabend kurz vor 21.30 Uhr aufhorchen. Telefondrähte liefen heiß, Glückwünsche wurden abgsetzt - und Verwunderung griff um sich, hatte man den Stadtvater doch zuletzt nie in entsprechender Begleitung ertappt und scheint er kaum der Typ Mensch zu sein, der so gravierende Entscheidungen ganz spontan nach kurzer Beziehung fällt.