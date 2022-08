Täter richten in Schramberg 600 Euro Sachschaden an

In ein Wohnhaus in der Helene-Junghans-Straße in Schramberg ist beinahe eingebrochen worden.















Wie die Polizei mitteilt, spielte sich der Vorfall zwischen dem 1. und 5. August jeweils ab. Unbekannte versuchten, ein gekipptes Fenster aufzubrechen, zogen im Bereich der Terrasse ein Stromkabel aus der Wand und zerstörten dieses.

Sachschaden von 600 Euro

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Hinweise an das Polizeirevier Schramberg, Telefon 07422 2701-0..