Versuchte Tötung in Balingen

1 Der Rettungsdienst kümmerte sich um den verletzten Stiefsohn. (Symbolbild) Foto: Heidepriem

Ein 39-jähriger Tatverdächtiger hat Anfang März in Balingen seinen Stiefsohn mit einer Gabel verletzt und ihn aus dem Fenster gestoßen. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft.









In einem Mehrfamilienhaus im Stadtgebiet geriet der Beschuldigte am 2. März mit seiner Lebensgefährtin und seinem Stiefsohn in Streit. Dabei schlug er sowohl die Mutter als auch den Jugendlichen.