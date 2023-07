Wo ist Émile? Seit Samstag suchen die Bewohner des Dorfs Le Vernet in Südfrankreich zusammen mit der Polizei nach dem zweijährigen Jungen. Bei einem Spaziergang mit seinen Großeltern verschwand er spurlos. Das ist der aktuelle Stand der Vermisstensuche.

Das Bild des kleinen Émile steht auf den Titelseiten französischer Zeitungen und ist in allen Nachrichten. Doch von dem am Samstag (8. Juli) beim Weiler Le Haute Vernet in dem Bergdorf Le Vernet verschwundenen Zweieinhalbjährigen fehlt weiter jede Spur.

Noch immer keine Hinweise auf den vermissten Jungen

„Der kleine Émile wurde nicht gefunden“, sagt Staatsanwalt Rémy Avonenstag, vier Tage nach dem Verschwinden des Jungen, um dessen Schicksal viele im Land bangen.

Im Moment gibt es keinerlei Hinweise, wo sich das Kind aufhalten könnte, obwohl mit enormem Aufwand und Unterstützung des ganzen Dorfs und über 100 Freiwilligen gesucht wird. Etwa 800 Einsatzkräfte sind an der Suche beteiligt – bisher ohne Erfolg.

Zwölf Hektar Gelände wurden durchkämmt und sämtliche rund 30 Häuser des Ortes durchsucht.

Mehr als zwei Dutzend Personen wurden befragt und zahlreiche Autos kontrolliert. Die Suche auch nach der noch so kleinen Spur werde fortgesetzt, betont Staatsanwalt Avonenstag.

Wo und wann verschwand Émile?

Émile verschwand, als er im Sommerurlaub bei seinen Großeltern in Le Vernet, einem 130-Einwohner-Bergdorf im Département Alpes-de-Haute-Provence in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur war.

Nach Polizeiangaben ist der Junge 90 Zentimeter groß, blond, hat braune Augen und stammt aus einer Gemeinde bei Marseille im Department Bouches-du-Rhône. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens habe er ein gelbes Oberteil, weiße Shorts und Wanderschuhe getragen.

Auf unserer Karte sehen Sie, wo der Ort Le Vernet liegt.

Nur kurz aus den Augen verloren

Nach einem Bericht der französischen Tageszeitung „Le Figaro“ hatten die Großeltern den Jungen am Samstagabend (8. Juli) nur kurz aus den Augen verloren. Zeugen hätten Émile noch einen Weg hinunterlaufen laufen sehen.

Der Bürgermeister des kleinen Ortes, François Balique, schießt eine Entführung aus. „Émile könnte eine gewisse Strecke gegangen sein und sich vielleicht verlaufen oder versteckt haben.“