Wie die Polizei mitteilt, war der Verletzte zuletzt am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr in seiner Wohnung in der Graf-Wolfegg-Straße von Angehörigen gesehen worden. Seither fehlt von ihm jede Spur. Er dürfte zu Fuß unterwegs sein, könnte aber auch öffentliche Verkehrsmittel genutzt haben.

Zum Foto des Vermissten

Alle bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei liefen ins Leere. Da der Mann schlecht zu Fuß und auf Medikamente angewiesen ist, befindet er sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Der Vermisste ist etwa 1,82 Meter groß, kräftig und wiegt etwa 105 Kilogramm. Er hat graue Haare.

Polizei hofft auf Hinweise

Er trägt vermutlich Sandalen. Weitere Informationen zu seiner Bekleidung liegen nicht vor. Hinweise an die Polizei, Telefon 07071/972-8660.