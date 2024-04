(red/pz) 17.04.2024 - 12:34 Uhr , aktualisiert am 17.04.2024 - 13:08 Uhr

1 Die Polizei hat die Öffentlichkeitsfahndung nach der Vermissten eingeleitet. (Symbolfoto) Foto: Marc Eich

Die Polizei sucht nach einer vermissten Jugendlichen aus Balingen. Die 16-Jährige hatte vor einer Woche mit dem Zug nach Baden-Baden fahren wollen. Seitdem fehlt jede Spur von ihr.









Wie die Beamten mitteilen, war die 16-Jährige am vergangenen Mittwoch, 10. April, in Villingen-Schwenningen in einen Zug gestiegen. Ihr Ziel war Baden-Baden.