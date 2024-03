An der Abfahrt der B462 bei Dunningen in Richtung Seedorf hat es wieder einmal gekracht.

Zwei Leichtverletzte und insgesamt rund 20 000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Montagmorgen, gegen 6.30 Uhr, auf der Bundesstraße 462 auf Höhe der Esso-Tankstelle passiert ist. Die Polizei hatte am Montag zunächst angegeben, der Unfall hätte sich im Bereich Stampfe ereignet – es war jedoch direkt auf der Umgehung.

Vorfahrt missachtet

Eine 54-jährige Fahrerin eines Ford Kuga war laut Polizeimitteilung auf der B 462 von Schramberg herkommend in Richtung Rottweil unterwegs. Auf Höhe der Dunninger Esso-Tankstelle bog die Frau nach links ab und prallte mit einem entgegenkommenden Audi A3 einer 39-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls verletzten sich die beiden Autofahrerinnen leicht.

In die Klinik gebracht

Der Rettungsdienst brachte die Frauen zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. An beiden Autos entstanden Totalschäden in Höhe von etwa je 10 000 Euro. Abschleppdienste kümmerten sich um die demolierten Wagen.

Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr von der Polizei an der Unfallstelle geregelt werden, trotzdem kam es zu Rückstaus.