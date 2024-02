1 Erst im Oktober 2023 gab es einen Fußverkehrscheck. Bei dem Mobilitätskonzept gilt es auch, vorhandene Daten zu berücksichtigen. Foto: Renate Zährl

Woher kommt der Verkehr in Bad Dürrheim? Wohin fließt er? Was kann verbessert werden? Wie sieht es mit dem ruhenden Verkehr aus? Wie mit den Radfahrern? Und was ist mit den Fußgängern? Ein gesamtheitliches Mobilitätskonzept dazu ist im Gespräch.









Malte Novak, vom Büro Brenner-Plan in Stuttgart, stellte das mögliche Konzept vor und im Technischen Ausschuss wurde diskutiert – es wurde auch klar: vieles bezüglich der Daten ist schon vorhanden oder in Arbeit. Braucht es also ein Mobilitätskonzept?