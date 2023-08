Verkehr in Bad Dürrheim

1 Baustellenbesprechung mit Volker Hirt vom Regierungspräsidium (links) und Steffen Hepfer von der Firma Storz Verkehrswegebau. Foto: Wilfried Strohmeier

Die Brücke über die B27/33 ist aktuell gesperrt und das bis Oktober. Umfangreiche Sanierungsarbeiten an dem Bauwerk sind der Grund.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Brücken werden in regelmäßigen Abständen geprüft und seit der Brückenprüfung 2014 konnten die zuständigen Fachleute beobachten, wie sich der Zustand zunehmend verschlechtert, erklärt Volker Hirt vom Regierungspräsidium Freiburg – zuständig ist in diesem Fall nicht die Stadt Bad Dürrheim, da die Brücke in dessen Eigentum ist. Erbaut wurde sie im Jahr 1985.