Wo Meßstetten ist, ist oben – kein Wunder, dass dem Handels- und Gewerbeverein einmal mehr die Sonne lachte bei seinem Herbstfest mit verkaufsoffenem Sonntag, an dem die Stadt ihre Vielfalt zeigte.















Link kopiert

Meßstetten - Gut lachen hatte Jörg Bandle vom gleichnamigen Schreib- und Spielwarengeschäft ob des perfekten Wetters zum Herbstfest des Handels und Gewerbevereins Meßstetten, dessen Vorsitzender er ist. Der Verkaufsoffene Sonntag war bestens frequentiert und bot den Besuchern ein breites Spektrum an Angeboten während des Bummelns durch die Kernstadt.

Weinprobe und Outdoor-Vergnügen

Von kulinarischen Genüssen auf dem Rathausplatz bis zu attraktiven Einkaufsmöglichkeiten mit pauschalen Rabatten und Sonderangeboten bis hin zur interessanten Weinprobe war viel geboten. Für die Kinder war beim Textilunternehmen Sanetta eine Hüpfburg aufgebaut, und nebenan stöberten die Besucher durch die neueste Kindermode. Im Military-Shop war alles für das Out-Door-Vergnügen zu finden, und wer es lieber romantisch wollte, konnte gegenüber bei "Der Florist" Blumen kaufen und anschließend im "Talblick" zum Kaffee einkehren.

Kleine Läden – großer Einkauf

Wie man zu einem Lastwagen-Führerschein kommen kann, konnten Besucher vor dem Rathaus in Erfahrung bringen: Dort hatte die Fahrschule Roth ihren Brummi zum Probesitzen aufgebaut. Große Läden für manchen kleinen Einkauf – und umgekehrt – waren in der Heubergpassage geöffnet. Und wer sich fit halten will, konnte sich im "Wendepunkt" informieren, wie das individuell gefördert werden kann. Die weiten Wege zwischen den Möglichkeiten werden manchen davon abgehalten haben, das ganze Angebot zu nutzen, aber an den einzelnen Standorten waren die Organisatoren mit dem Anklang insgesamt zufrieden.