Verfolgungsjagd im Kreis Rottweil: Flucht endet mit Unfall im Kreisverkehr in Schömberg

Eine Verfolgungsjagd von Neukirch bis nach Schömberg lieferte sich am Samstag ein Mercedes-Fahrer mit der Polizei.









Zu einer Verfolgungsfahrt mit anschließendem Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 23.50 Uhr ausgehend von Rottweil-Neukirch in Schömberg. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Rottweil war in der Zepfenhaner Straße in Neukirch auf die auffällige Fahrweise eines 41-jährigen in einem Mercedes-Benz mit Tuttlinger Zulassung aufmerksam geworden. Als sie den Mann zum Anhalten auffordern und kontrollieren wollte, ergriff er die Flucht.