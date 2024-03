Gaza-Krieg: UN: Vergewaltigungen durch Hamas-Terroristen wahrscheinlich

1 Israelische Frauen halten Plakate, die die Freilassung israelischer Geiseln fordert. Ein UN-Bericht sieht sexualisierte Gewalt bei dem Terroranschlag der Hamas als wahrscheinlich an. Foto: Ilia Yefimovich/dpa

Der Terror der Hamas vom 7. Oktober brach über Tausende Israelis herein. Ein neuer UN-Bericht zeigt, wie Frauen Opfer von besonders abscheulichen Verbrechen wurden.









Link kopiert



New York - Ein Bericht der Vereinten Nationen sieht sexualisierte Gewalt bei dem Terroranschlag der islamistischen Hamas am 7. Oktober in Israel als wahrscheinlich an. Es gebe "berechtigten Grund zur Annahme", dass es zu Vergewaltigungen und Gruppenvergewaltigungen an mindestens drei Orten gekommen sei, hieß es in dem Papier. Der Bericht wurde von der zuständigen UN-Sonderbeauftragten für sexualisierte Gewalt in Konflikten, Pramila Patten, nach einem Besuch in Israel angefertigt.