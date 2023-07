Bei diesen Temperaturen will man keine kleinen weißen Bälle über grüne Platten schmettern, auch nicht große weiße Bälle über grünen Rasen in Netze schießen.

Die Sportler, die genau das eine ganze Spielzeit lang sehr konstant und treffsicher getan haben, hat Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr bei einem Empfang im Rathaus besonders geehrt.

Die Aktiven des Tischtennisclubs Sulgen sind nach einer tollen Saison von der Bezirksliga in die Landesklasse aufgestiegen. Wie TTC-Vorsitzender Waldemar Reswich betonte, wollen sich die Aktiven dort festsetzen. Durch den Corona-Stillstand gab es zwar Rückschläge und einen Mitglieder-Rückgang, aber inzwischen sei das Interesse am Tischtennis im Verein wieder angewachsen und man könne drei aktive Mannschaften stellen.

Triple geschafft

Der neue Kunstrasen werde die SG Schramberg/Sulgen auch in der Bezirksliga beflügeln, war sich Eisenlohr sicher nach dem direkten Wiederaufstieg der Fußballer. Die Kooperation der beiden Vereine in Schramberg und Sulgen habe sehr gut geklappt und in den Sportstättenentwicklungsplan der Stadt könnten sich die Vereine mit ihren Vorstellungen einbringen.

Ralf Rückert freute sich über den direkten Aufstieg aus der Landesliga und mit ihren Leistungen im Triple aus Meisterschaft, Bezirkspokal und Erdinger Pokal werde die Spielgemeinschaft gestärkt.

Nun gehe es in Sulgen gegen den SV Seedorf auch noch um den WFV-Pokal, den die Meistermannschaften im württembergischen Fußballverband ausspielen.

Von der Stadt gab es für die Vereine HGV-Gutscheine bei einem Sporthändler und auch Ralf Rückert vom Stadtverband für Sport überreichte Umschläge mit Inhalt.