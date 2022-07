1 Die Hardter Vereine freuen sich auf ein buntes Fest und viele Gäste. Foto: Ziechaus

Hardt - Gefeiert wird am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Juli. Den Startschuss gibt Bürgermeister Michael Moosmann am Samstag um 14.30 Uhr mit dem Fassanstich auf der Bühne in der Ortsmitte.

Programm startet ab 16 Uhr

Viel Programm ist übers Dorffest geboten: Am Samstag stehen ab 16 Uhr verschiedene Gruppen auf der Bühne. Um 18 Uhr übergibt das Ballett der Katzenzunft "The Flash" an die Voltigier-Show vom Reitverein VS-Zollhaus. Nach dem Kasperletheater tanzt "Smax" von den Athleten und "X-Plosion" von der Katzenzunft. Ab 19.45 Uhr schütteln sich die "Boneshakers" aus Hardt und danach ab 21 Uhr bis zum Abwinken die "Old News". Auf der Puppenbühne vor der Schreinerei haben die Puppen drei Auftritte, und "Lichtblicke" lässt auf der Kegelbahn die Kugeln rollen, außerdem gibt es Maltische für Kinder. Der Motorradclub lädt zu "Hau den Lukas", die Steinreuteteufel laden zum Looping-Louie-Spielen ein und beim Minigolf warten weitere Brettspiele. Gespielt auch bei der FC-Jugend: Dort gilt es beim Torwandschießen seine Treffsicherheit zu beweisen.

Gemäldeverkauf geht weiter

Die Bilder von Künstlerin Herta Haller-Fleig sind im Gemeinschaftsraum des Eckhauses Schramberger Straße/ Königsfelderstraße ausgestellt – am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 16 Uhr. Sie können dort zugunsten der Missionsarbeit von Schwester Theresina gekauft werden.

Gottesdienst am Sonntag

In den Festsonntag starten die Hardter um 10 Uhr mit einem Gottesdienst auf der Bühne. Ab 11 Uhr spielt der Musikverein zum Frühschoppen auf. Die "Dancekids" der Katzenzunft beendet um 13.15 Uhr den Mittagstisch, während das Vororchester des Musikvereins ab 13.30 Uhr an die Kaffeetafel bittet. Auch die Jugendkapelle Hardt-Waldmössingen-Rötenberg spielt zur Unterhaltung auf. Der Kindergarten lässt in einer Holzwerkstatt basteln. Die Tagespflege im Bürgerhaus ist zur Besichtigung offen; dabei können Besucher die Aktivitäten in der Pflege und im Garten ausprobieren. Wer zwischendurch Ruhe sucht, findet sie im Raum der Stille in der Kirche. Die "Little Ones" vom Athletenverein sind um 15.45 Uhr dann quasi die Vorgruppe der "Caverhill Guardians" und "Girlsplay" von den Athleten bildet um 16.45 Uhr den Abschluss beim Dorffest.

Die Festmeile erstreckt sich zwischen Rathaus und den letzten Ständen vor Schneiders Rank. An ihr entlang warten die Hardter Vereine mit vielen Aktionen und zahlreichen Essens- und Getränkeständen auf.

Bereits ab morgen, Freitag, die Zelte, Hütten und Stände fürs Dorffest aufgebaut. Im Festbereich kommt es deshalb ab 14 Uhr zu Straßensperrungen.