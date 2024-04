Nach der Totenehrung, besonders erwähnt wurden der verstorbene Präsident Horst Hess sowie Ehrenmitglied Klaus Dreyer, begrüßte der Vorstandsvorsitzende Suat Pala die Anwesenden und gab seinen Jahresbericht ab.

Es gehe wieder aufwärts bei der SpVgg, so sein Credo. Der Abstieg aus der Bezirksliga konnte umgehend mit einer laut Mitteilung überragenden Saison korrigiert werden. Neben der Meisterschaft in der Kreisliga A gewann die erste Mannschaft den Bezirkspokal und den Erdinger-Cup. Auch die zweite Mannschaft liege in der Kreisliga B ganz vorne.

Insgesamt herrsche Aufbruchstimmung: Die Mitgliederzahlen steigen, auch die Außendarstellung des Vereins bei diversen Veranstaltungen sei überaus positiv gewesen.

Mehr Helfer im Sportheim erwünscht

Finanzvorstand Andreas Hörnig erläuterte ausführlich das Geschäftsjahr, das mit einem Verlust endete. Allerdings haben für das laufende Geschäftsjahr Änderungen gegriffen, so stimmten auch die Umsätze im Sportheim wieder. Gewünscht wurden mehr ehrenamtliche Mitarbeit, damit die Arbeit nicht bei einigen Wenigen hängen bleibe. Die Kassenprüfung ergab keinerlei Beanstandungen.

Geschäftsführer Stephan Gruber informierte umfänglich über die Jugendarbeit. Nach wie vor boomt die Jugendarbeit vor allem in den jüngeren Jahrgängen, die bis zur D-Jugend bei der SpVgg geführt werden.

Integrationsarbeit im Mittelpunkt

Dabei steht die Integrationsarbeit im Mittelpunkt, die Mannschaften setzen sich aus den unterschiedlichsten Nationalitäten zusammen Auch Erfolge konnten gefeiert werden, Die E1 und die D1- Mannschaften wurden jeweils Erster in ihren Staffeln. In der SGM mit dem SV Sulgen spielen die C- und B-Jugend, eine A-Jugend konnte leider nicht gestellt werden.

Für die kommende Runde ist hier auch eine SGM für die D-Jugend angedacht. Zudem laufen Gespräche mit anderen Vereinen über eine Zusammenarbeit in der A-Jugend.

Vorstandsteam

Sportvorstand Junioren:

Dieter Möller

Fachvorstand Finanzen (ein Jahr):

Andreas Hörnig

Fachvorstand Veranstaltung und Technik:

Trixi Porath

Fachvorstand Sponsoring und Marketing:

Jochen Buhr

Beisitzer Sportbetrieb Aktive:

Freddy Profft und Mustafa Türksoy

Beisitzer Sportbetrieb Junioren:

Haris Redzepagic, Manuel Verrino und Massimilliano Guiffrida

Beisitzer Technik und Veranstaltung:

Gennarion Borda, Alessandro Guiffrida, Steffen Drexlmaier, Özgür Omar, Melina Redzepi und Maria Sacco

Kassenprüfer (ein Jahr):

Britta Schondelmaier und Claudia Hepkeskin-Moosmann