Verdi-Streik im Nahverkehr: Keine Auswirkungen auf S-Bahn in Freudenstadt

Die Gewerkschaft Verdi will von Dienstag bis Mittwoch den öffentlichen Nahverkehr bestreiken. Laut einer Pressemitteilung des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV) hat das massive Auswirkungen auf den ÖPNV im Karlsruher Stadtgebiet. Für den S-Bahn-Verkehr in und rund um Freudenstadt gilt allerdings Entwarnung.

Denn laut der Mitteilung ist die AVG, die die S-Bahnen von Karlsruhe nach Freudenstadt betreibt, nicht vom Streik betroffen. Ebenfalls steht in der Mitteilung, dass die entsprechende S-Bahn-Linie S 8 regulär fahren wird.

Der von Verdi angekündigte Warnstreik ist bereits der zweite innerhalb von zwei Wochen. Bereits am 2. Februar hatte die Gewerkschaft in vielen Städten in Baden-Württemberg zu Ausständen im kommunalen Nahverkehr aufgerufen. Auswirkungen auf den ÖPNV in und rund um Freudenstadt gab es nicht.