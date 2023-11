Scheune wird in Schwenningen ein Raub der Flammen

9 Die Feuerwehr konnte trotz des schnellen Eingreifens nicht verhindern, dass die Scheune in Schwenningen abbrannte. Foto: Marc Eich

Eine Scheune ist am Mittwochabend in Schwenningen ein Raub der Flammen geworden, die Feuerwehr konnte das Gebäude nicht mehr retten. Es steht der Verdacht der Brandstiftung im Raum.









Bereits als die Feuerwehr am Einsatzort in der Sturmbühlstraße ankam, schien die Lage klar: Eine Scheune, die lichterloh in Flammen stand, war nicht mehr zu retten.