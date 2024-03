Verdacht auf Autorennen: 24-Jähriger nach Unfall in Calw-Heumaden verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Calw-Heumaden am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr ist ein 24-Jähriger verletzt worden. Die Polizei bittet außerdem um Hinweise zu einem möglichen Autorennen, an dem ein Beteiligter des Unfalls zuvor teilgenommen haben könnte.

Der 24-Jährige war mit seinem Ford Transit auf der Stuttgarter Straße in Richtung Krankenhaus fahrend unterwegs. Als er nach links abbiegen wollte, um zu einer Tankstelle zu fahren, stieß er mit einem aus Richtung Calw kommenden BMW eines 23-Jährigen zusammen.

Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des BMW leicht verletzt, der Transitfahrer blieb unverletzt. Beide beteiligte Fahrzeuge dürften jeweils Totalschäden sein. Derzeit geht die Polizei beim Ford Transit von einer Schadenssumme von rund 15.000 Euro und beim BMW von einem Schaden in Höhe von ungefähr 30.000 Euro aus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und die anschließende durch ausgetretene Betriebsstoffe notwendige Reinigung der Stuttgarter Straße, musste der Streckenabschnitt bis etwa 22 Uhr teilweise gesperrt werden.

Neben Kräften der Polizei waren auch die örtliche Feuerwehr sowie der Rettungsdienst im Einsatz.

Polizei ermittelt wegen möglichem Autorennen

Im Rahmen der Ermittlungen an der Unfallstelle ergab sich der Verdacht, dass sich der am Unfall beteiligte 23-jährige Fahrer des BMW vor dem Unfall auf der Stuttgarter Straße ein Rennen mit einem weiteren Autofahrer geliefert haben könnte. Es wurde beobachtet, dass der BMW auf dem linken der beiden Fahrstreifen fuhr. Auf der rechten Spur sei ein weißer Mercedes gesehen worden. Nachdem beide Fahrzeuge am dort stehenden Blitzer vorbeigefahren waren, beschleunigte zunächst der BMW stark und fuhr an dem weißen Daimler vorbei, der dann ebenfalls stark beschleunigte. Beide Fahrzeuge legten dann eine mehrere hundert Meter lange Strecke mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit zurück, bis es zum Verkehrsunfall kam. Der weiße Daimler-Fahrer setzte seine Fahrt allerdings nach dem Unfall fort, ohne dass es der Polizei möglich gewesen wäre, den Fahrer zu befragen.

Das Polizeirevier Calw hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen sich unter der Rufnummer 07051/161-3511 zu melden.