Hier wird wohl niemand hungrig nach Hause gehen müssen: Verschiedene Street-Food-Wagen mit Gerichten aus aller Welt sollen am kommenden Wochenende vom 1. bis 3. September die Besucher verzaubern. Die Stadt macht in einer Pressemitteilung nun Lust auf das Festival und stellt die zuständige Event-Agentur vor.

Es soll ein Streetfood-Festival wie kein anderes werden: Rund um den Stadtstrand veranstaltet die Stadt Villingen-Schwenningen gemeinsam mit der Eventagentur „tat&drang“ von Freitag, 1. September, bis Sonntag, 3. September, ein Food-Festival mit Abwechslungsreichtum, Kreativität und jeder Menge Herzblut, wie es jetzt aus einer Pressemitteilung der Stadt hervorgeht.

Seit sieben Jahren etabliere sich so laut der Mitteilung die Agentur „tat&drang GmbH“ aus dem saarländischen Neunkirchen mit jährlich 20 Festivals in ganz Deutschland in der Street-Food-Szene. Dabei hebe sie sich nach eigenen Angaben durch ein „vielfältiges Angebot, besondere Locations und viel Liebe zum Detail ab“ und könne damit auch auf internationaler Ebene überzeugen.

So trage Nathalie Harbig, Geschäftsführerin der Agentur, seit mehreren Jahren auch den Street-Food-Award Germany auf ihren Veranstaltungen aus und sei dieses Jahr bereits zum zweiten Mal Gastgeberin der „European Street Food Awards“, dem größten Wettbewerb in der Branche.

Die Qual der Wahl

Die Streetfood-Festival-Besucher sollen die Qual der Wahl haben – denn wo sonst liegen zwischen Chile, Israel und dem Senegal nur wenige Schritte? „Wir beraten uns sorgfältig vor jeder Saison im Team, welche Stände mit uns auf Tour gehen, um eine möglichst bunte Mischung aus traditioneller Landesküche und den neuesten Food-Trends auf dem Markt bieten zu können und dabei jeden Geschmacksnerv zu treffen. Dabei ist es ganz egal, ob ein Profi- oder leidenschaftlicher Hobbykoch zum Löffel greift – Hauptsache frisch und lecker!“, so Projektleiter Mike Offholz.

„Von altbekannten Besucherfavoriten bis zu innovativen Newcomern, von Delikatessen für Fleischliebhaber bis zu veganen Gaumenfreuden, von gesundem Essen bis zu unverschämt leckeren Kalorienbomben für Naschkatzen – bei uns geht keiner hungrig nach Hause“, ist er sich dabei sicher.

Die Strandbar sorgt für die nötige Erfrischung

Kühle Getränke gebe es an diesen Tagen an der Strandbar vom Stadtstrand. Und weil man es nicht schaffe, an nur einem Tag alles zu probieren, schlägt das Festival gleich für drei Tage seine Zelte auf.

„Genießen und Entspannen“ stünden so laut der Pressemitteilung der Stadt beim Streetfood-Festival im Vordergrund. „Wir wollen mit unseren Veranstaltungen einen Ort zum Verweilen mit Freunden und Familie schaffen.“, so Offholz.

Gemütliche Plätze in der Sonne

„Das macht es auch gleich viel einfacher, alles miteinander zu teilen und so viel mehr probieren zu können.“ Zwischen exotischen Düften, leichter musikalischer Unterhaltung und liebevoller Dekoration sollen die Besucher farbenfrohe Liegestühle in der Sonne und lauschige Schattenplätze finden, die zum gemeinsamen Picknick mit den Liebsten einladen.

Am Abend sorgen zahlreiche Lichterketten für ein ganz besonders gemütliches Ambiente. Das Streetfood-Festival ist am Freitag, 1. September, von 17 bis 22 Uhr, am Samstag, 2. September, von 12 bis 22 Uhr sowie am Sonntag, 3. September, von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.