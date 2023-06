House und Techno sind beim Ventus-Open-Air am Samstag, 10. Juni, ab 15 Uhr im Kulturzentrum Klosterhof im Zentralbereich von Villingen-Schwenningen angesagt.

15 Künstler legen 14 Stunden lang auf zwei Bühnen zum Beginn des Sommers passende Musik auf. Das Open-Air soll den Jüngeren in VS und Umgebung gute Unterhaltung „vor der Haustüre“ bieten. Outdoor geht es bis 22 Uhr und parallel im Haus bis 5 Uhr morgens weiter.

Veranstalter sind drei Freunde aus St. Georgen, Tennenbronn und Schwenningen, die der Umgebung hochwertige Events, hauptsächlich für die jüngeren Generationen, bieten wollen. Sie seien der Meinung, dass in der Region zu wenig in dieser Größenordnung geboten wird und die meisten Jugendlichen zu Festivals weit weg fahren, heißt es in der Mitteilung.

Tageskasse ab 15 Uhr geöffnet

Gestartet hat das Trio 2022 mit ersten Events in St. Georgen und im Kulturzentrum. Das Ventus-Open-Air soll nun ein paar Nummern größer werden. Einlass ist ab 18 Jahren. Die Tageskasse ist ab 15 Uhr geöffnet.