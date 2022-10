1 Vanessa Mai veröffentlicht am 2. November ihr Buch „I do it Mai way“ (Archivbild) Foto: dpa/Jörg Carstensen

Die Popsängerin Vanessa Mai veröffentlicht am 2. November ihr Buch „I do it Mai way“. Darin sind auch ziemlich kuriose Anekdoten nachzulesen.















Link kopiert

Popsängerin Vanessa Mai hat das erste Date mit ihrem späteren Manager und Ehemann Andreas Ferber auf dem Klo regelrecht verschlafen. Sie habe bei einer Feier im heimischen Aspach ein ziemlich weinseliges Bar-Gespräch mit ihrem großen Schwarm unterbrechen müssen, um kurz auf die Toilette zu gehen, schreibt die 30-Jährige in ihrem neuen Buch „I do it Mai way“ (ab 2. November). Mit schweren Augen und einem Schädel wie aus Stein habe sie sich nur kurz ausruhen wollen. „Ich rutschte auf den Boden“, schreibt sie. „Nur kurz ausruhen, ganz kurz.“ Sie habe ihren Kopf auf dem Klodeckel abgelegt - und sei eingeschlafen, bis ihre Mutter sie geweckt habe. Zurück an der Bar, sei Ferber (39) bereits auf und davon gewesen.

Die Folge: Vor einem gemeinsamen Besuch des Freibads am nächsten Tag ließ sie der angehimmelte junge Mann schlicht sitzen. Irgendwann muss es dann doch bei beiden gefunkt haben. Denn Mai und Ferber sind seit 2013 ein Paar, 2017 gaben sich die beiden das Jawort. Durch die Hochzeit ist die Sängerin auch Teil der Familie von Schlagerstar Andrea Berg: Ferber ist der Stiefsohn der 56-Jährigen.