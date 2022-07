Unbekannte entfernen Bodendielen an Brücke

Vandalismus in Niedereschach

1 Unbekannte haben an der Brücke beim Schmiedesteighaus Bodendielen entfernt und sie in den Bach geworfen. Jetzt ist die Brücke gesperrt. Foto: Bantle

Einen ganz üblen Scherz haben sich bislang noch Unbekannte an der Brücke beim Schmiedesteighaus über den Hinterbach in Richtung Sommerberg erlaubt. Ein Gang über die Brücke wäre für den Nutzer lebensgefährlich gewesen.















Niedereschach-Fischbach - In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben bislang noch Unbekannte einige Bodendielen von der Brücke beim Schmiedesteighaus über den Hinterbach in Richtung Sommerberg entfernt und in den Bach geschmissen.

"Für Nutzer der Brücke war dieser Zustand lebensgefährlich", so die Einschätzung von Ortsbaumeister Hartmut Stern, der sofort nach dem Bekanntwerden der üblen Aktion die Brücke sperren ließ.

Die nachts unbeleuchtete Holzbrücke wird gerne genutzt und man kann nur von Glück sagen, dass nichts passiert ist, erklärt Stern. Seitens der Gemeinde wäre man dankbar für Hinweise. Wer in der Nacht von Samstag auf Sonntag etwas gehört oder gesehen hat und Hinweise geben kann, soll sich unter Telefon 07728/6 48 60 melden.