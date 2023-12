Vandalismus am Bahnhof Rottenburg: Bengalische Feuer und abgebrochene Waschbecken

„Leider kommt es seit Eröffnung der öffentlichen Toiletten im Bahnhofsgebäude immer wieder zu Vandalismusfällen. Der Eigentümer und Investor Orhan Tiryaki geht konsequent gegen die Verursacher vor“, schreibt die WTG Rottenburg (Wirtschaft, Tourismus, Gastronomie) in einer Pressemitteilung. „Wir werden jeden Vorfall zur Anzeige bringen“, sagt Orhan Tiryaki. „Zudem haben wir seit kurzem Überwachungskameras installiert, um die Taten nachvollziehen zu können“.

Verschmutzung nimmt zu

Die Verschmutzung der öffentlichen Toiletten mit Graffitis nehme stark zu. „Sie glauben gar nicht, was wir in den Toiletten schon gefunden haben“, so Tiryaki weiter. „Die Reinigungskräfte finden unter anderem Spritzen, bengalische Feuer und Kondome.“ Viele Schäden könnten nicht mehr beseitigt werden, die Spuren seien dauerhaft sichtbar. Darüber hinaus würden Toilettendeckel kaputt getreten, Waschbecken gewaltsam heruntergebrochen, mit Toilettenpapierrollen die WCs verstopft und vieles mehr.

Bengalische Feuer wurden in den Toilettenkabinen gefunden. Foto: WTG Rottenburg

Direkt die Polizei informieren

Daher bittet Orhan Tiryaki jeden, der Auffälligkeiten in der Bahnhofshalle entdeckt, diese direkt bei der Polizei zu melden. Mit Hilfe der Überwachungskameras werden die Taten selbstverständlich auch von Orhan Tiryaki selbst zur Anzeige gebracht. „Das alles sind keine Kavaliersdelikte mehr. Heute sind es Sachschäden, morgen können es Personenschäden sein – das bengalische Feuer hätte deutlich mehr Schaden anrichten können“ sagt Tiryaki.

Maßnahmen zur Barrierefreiheit

Orhan Tiryaki hat an mehreren Stellen Maßnahmen zur Barrierefreiheit und somit Anregungen von der Bevölkerung aufgegriffen und umgesetzt. An der Treppe zur Poststraße wurde ein Handlauf angebracht. Der Haupteingang zur Physiopraxis und zum Übernachtungsbetrieb erfolgt anhand einer automatischen Türöffnung mit Druckknopfschaltung mit Drucktasten innen und außen. Ebenfalls eine solche Schaltung hat die Tür vom Bahnsteig in die Bahnhofshalle erhalten, wobei hier eine automatische Türöffnung von innen nach außen installiert wurde. An der Türe zum Behinderten-WC wird ebenfalls nachgebessert: Menschen im Rollstuhl sollen die Tür leichter öffnen können. Zudem würde der Behindertenbeirat der Stadt Rottenburg, sofern eine „mobile Rampe“ im Eingangsbereich des Restaurants möglich ist, diese zur Verfügung stellen. Damit wäre der Zugang auch in den Abendstunden von der Parkplatzseite barrierefrei möglich.

Tipp der WTG

Die WTG gibt den Hinweis: „Der Behindertenbeirat stellt gerne auch weitere „mobile Rampen“ für die Überwindung von Barrieren zur Verfügung. Bei Interesse schreiben Sie eine E-Mail an behindertenbeirat@rottenburg.de.“