Rottweil - Rosen, Herzchen, süße Überraschungen: Während die einen am Valentinstag für ihre Geliebten Geschenke oder Blumen besorgen, finden es die anderen übertrieben. Für sie ist es ein Tag wie jeder anderer. Wie sieht es in Rottweil aus? Wir haben uns umgehört.

"Auf jeden Fall kommen am 14. Februar mehr Leute in Blumengeschäfte als an anderen Tagen", stellt Mailen Hernandez von "La Cubanita" in der Hochbrückstraße fest. Die meisten würden direkt am Valentinstag spontan Blumen kaufen, schildert sie. Mit schönen Sträußen möchten dabei Männer jeden Alters ihren Liebsten eine Freude machen. In der Corona-Zeit würden sich generell aber eher weniger Menschen in ihren kleinen Blumenladen verirren.

Viele bestellen im Voraus

Korinna Engelbrecht von der Blumenwerkstatt in der Hochmaiengasse freut sich, am Valentinstag besonders viele Kunden begrüßen zu können. Sie meint: "Durch Corona kommen an diesem Tag mehr Leute als sonst, weil sie den anderen etwas Gutes tun wollen." Jugendliche würden ihre Blumenwerkstatt aber eher selten als Kunden besuchen.

Bei Engelbrecht könne man auch Vorbestellungen machen – und das werde oft genutzt, betont sie. Jedes Jahr habe sie deshalb am Valentinstag und in der Woche davor mehr Blumen, vor allem rote Rosen, da.

Auch Herzluftballons und Tassen gefragt

Doch nicht nur Blumen sind an diesem Tag gefragt. Bei Ilona Engelhardt vom Geschenke-Laden "My Engele" sind am 14. Februar ebenso Herzluftballons oder Tassen begehrte Ware. Bei ihr kaufen in erster Linie Frauen, wie sie sagt. Auch Engelhardt findet, dass ziemlich viele Rottweiler an diesem Tag darauf Wert legen, Geschenke zu besorgen.

Einige Kunden kommen bereits zwei Tage im Voraus, sagt sie. Mit Blick auf den Valentinstag hat Engelhardt nicht unbedingt mehr Ware im Verkauf, sagt sie – es kommt vor allem auf die richtige Präsentation auf.

