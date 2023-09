Ein Autofahrer ist am Sonntagabend in einem Tunnel der B 28 in Oberkirch frontal mit einem Kleinbus zusammengestoßen. Er hatte laut Polizei aus noch ungeklärter Ursache zuvor die Tunnelwand gestreift und geriet in der Folge auf die Gegenfahrbahn.

Beide beteiligten Verkehrsteilnehmer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Einer der beiden wurde laut Polizei schwer verletzt. Der Tunnel musste zur Unfallaufnahme und den sich anschließenden Aufräumarbeiten gesperrt längere Zeit gesperrt werden.

Der Verkehrsdienst Offenburg hat die Ermittlungen übernommen.