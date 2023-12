Urlaub im Winter: 10 besondere Hotels für Wellnessurlaub

Es ist kalt, dunkel und trüb. Draußen rieselt der Schnee oder Schneeregen vermiest die Stimmung. Kurze Tage und wenig Sonnenlicht machen uns müde. Zeit für eine Auszeit. Schließlich ist Winterzeit auch Erholungszeit. Ob zu zweit oder als Familie, vielleicht sogar mit Hund oder gar Pferd. Wellness, Sauna, Schneewanderungen oder Spaziergänge – zahlreiche Hotels haben, jenseits des klassischen Skifahrens, ein umfangreiches Winterurlaub-Programm im Angebot.

Kombiniert: Le Parc Hôtel Obernai

Obernai, Frankreich

Wellness im Yonaguni Spa. Foto: Le Parc Hôtel Obernai

Herrliche Landschaften, Wein, Munster-Käse und natürlich das Savoir Vivre finden sich im Elsass. Hier liegt im Herzen der Region, 40 Kilometer von Straßburg entfernt, das Le Parc Hôtel Obernai. Das Stammhaus ist ein für das Elsass typisches Fachwerkhaus. 2020 wurde das Hotel ausgebaut und um eine große Spalandschaft erweitert. Dazu zählen das Asiatische Spa und das Yonaguni Spa.

Klein und urig: Berg Leben

Großarl, Österreich

Winter im Hotel Berg Leben Foto: Hotel Berg Leben

Inmitten der Salzburger Berge, im Dörfchen Großarl, wird im Hotel Berg Leben seit 300 Jahren Gastfreundschaft gepflegt. Diese Tradition trifft heute auf Moderne: Beim Umbau im Jahr 2019 sind viel Holz, Wolle und Stein zum Einsatz gekommen. Wer aktiv sein will, kann sich beim Rodeln, Spazieren, Ski austoben oder die Winterluft bei einer Pferdekutschenfahrt genießen. Auch Ausflugsziele in der Umgebung sind möglich: beispielsweise in die Mozartstadt Salzburg oder in die größte begehbare Eishöhle in Werfen. Das Spa ist unter anderem mit Finnischer- und Heusauna sowie einer Infrarotkabine ausgestattet.

Naturhotel: Chesa Valisa

Hirschegg, Österreich

Naturhotel Chesa Valisa inmitten einer Winterlandschaft. Foto: Naturhotel Chesa Valisa

Das Naturhotel Chesa Valisa im österreichischen Kleinwalsertal hat die Tradition der Walser und des Ayurveda im Programm. Tritt man im Winter vor die Tür, steht man in einer verschneiten Landschaft. Skifreunde finden die Skipiste direkt vor der Tür, Wanderfreunde können eine geführte Schneeschuhtour machen. Wer auf der Suche nach Entspannung ist, kann sich zwischen Sauna, im Quellwasserpool oder Massagen entscheiden.

Entspannung: Romantischer Winkel

Bad Sachsa, Südharz

Ruheraum im Hotel Romantischer Winkel Foto: Hotel Romantischer Winkel

Die 91 Zimmer des Hotels Romantischer Winkel sind gänzlich unterschiedlich eingerichtet: modern, klassisch, mediterran, romantisch. Für alle, die wegen des Spas kommen: Auf 3800 Quadratmetern befinden sich mehrere Pools, Saunen, Ruheräume – und wer aktiver werden will, kann am täglich stattfindenden Sportprogramm teilnehmen. Für die kleinen Gäste gibt es den Young Beach Kids & Teens Club zum Toben, Spiel und Spaß sowie ein Wellness-Programm speziell für Kinder – wie beispielsweise eine Schokolade-Massage.

Cool und traditionell: Mari Pop

Ried im Zillertal, Österreich

Raum für Wellnessbehandlungen im Foto: Hotel/Lisa Staudinger

Das Mari Pop im Zillertal ist ein Haus für jedermann. Sportler kommen auf ihre Kosten ebenso wie diejenigen, die einfach mal nichts tun wollen. Obwohl das Hotel stylish-cool ist, lädt die Stube im Erdgeschoß ganz nach alter Tiroler Tradition zum gemeinsamen Zusammensitzen und Plausch ein. Es gibt ein Rooftop-Spa, einen Adults-only-Bereich und ein Garden Spa. Im Family Spa dürfen auch unter 18-Jährige Sauna und Dampfbad benutzen.

Für Familien: Familotel Sonnenpark

Willingen, Hochsauerland

Schwimmen im beheizten Außenpool. Foto: Familotel Sonnenpark

Ist das nun ein Hotel für Kinder oder für Eltern? All inclusive, Kinderbetreuung ab null Jahren, Badelandschaft mit 30-Meter-Wasserrutsche, Spielzimmer, Familiensauna, Wellness, Entspannungs- und Ruheräume. Man kann sich darauf verständigen: Der Sonnenpark ist ein Hotel für Familien. Zusätzliche Kosten fallen für Wellnessanwendungen, Reit- und Schwimmunterricht an.

Charmant: Gutshaus Stolpe

Stolpe bei Anklam, Vorpommern

Gemütlich im Winter: Das Kaminzimmer im Gutshaus Stolpe. Foto: Hote/Moritz Hoffmann

Das Gutshaus Stolpe hat eine turbulente Geschichte hinter sich: fehlende Erben, Enteignung nach dem Zweiten Weltkrieg, Rückkauf, Umbau zum Hotel. Heute hat das Hotel in Vorpommern wieder den Charme eines Gutshauses, sowohl innen als auch außen. Es liegt eingebettet in einen Park voller Eichen, Kastanien und Akazien. Nach einer Wanderung in der Umgebung des Dörfchen Stolpe kann man in der Saunalandschaft entspannen. Wer will, darf übrigens sogar sein eigenes Pferd mitbringen. Boxen stehen, gegen Aufpreis, zur Verfügung.

Vielfältig: Gut Weissenhof

Radstadt, Österreich

Schnee wohin das Auge blickt und ein beheizter Außenpool. Foto: Gut Weissenhof

Das hundefreundliche Gut Weissenhof, 80 Kilometer von Salzburg entfernt, gibt es seit Jahrhunderten. Seit 50 Jahren wird es von der Familie Habersatter zunächst als Pension, später als Hotel geführt. Heute ist der Weissenhof Golf-, Reit-, Familien- und Wellnesshotel in einem – für alle, die sich nicht entscheiden können, welchen Urlaub sie machen wollen, helfen vielleicht Babysitterservice, Gutshofareal für lange Spaziergänge, Kinderprogramm. Das Motto ist: Alles können, aber nichts müssen. Das Hotel bietet auch ein Programm für Jugendliche mit Treffpunkt am Abend in der Chillout-Lounge und auf Teenager abgestimmte Beauty- und Wellnessbehandlungen.

Wellness pur: Bodenmaiser Hof

Bodenmais, Bayern

Im Bodenmaiser Hof wurde das Spa mehrfach ausgezeichnet. Foto: Bodenmaiser Hof

Aufatmen hat im Bodenmaiser Hof eine ganz eigene Bedeutung. Auf 750 Metern Höhe, mitten im Bayerischen Wald liegt das Hotel, das vor 100 Jahren als Limonaden- und Malzbier-Manufaktur begann. Heute sind im Bodenmaiser Hof Wellness und Entspannung angesagt. Das Hotel-Spa, dazu gehört ein Feng-Shui-Naturbadeweiher mit Kristall-Energie-Pavillon, wurde mehrfach ausgezeichnet und bietet ein Angebot, das auch speziell an die Bedürfnisse von Kindern und Teenagern angepasst ist, beispielsweise Schokolade-Teilkörpermassage, Maniküre und Pediküre.

In der Natur: Adler Lodge Ritten

Oberbozen, Südtirol

Gäste wohnen in Holzchalets Foto: Hotel/Jona Salcher

In kleinen Holzchalets im Wald wohnen und den unverstellten Blick auf die Bergkulisse genießen. Oder lieber mountainbiken, joggen, spazieren? In der Adler Lodge Ritten ist das Wald-Spa ein Ort der Harmonie. Der Infinity Pool befindet sich vor einer Bergkulisse, die Kräutersauna steht mitten im Wald, Relaxen mit schneebedeckter Landschaft vor Augen und knisterndem Feuer. Es bleibt nichts zu tun als schauen, schweigen, entspannen.

