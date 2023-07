Die Waldbrände auf Rhodos scheinen unter Kontrolle. Dann geht es plötzlich ganz schnell. Der Wind dreht um 180 Grad und treibt die Flammen direkt auf Dörfer und Hotels im Süden der griechischen Ferieninsel zu. Urlauber und Einwohner fliehen in Panik. So ist die aktuelle Lage.

Auf der griechischen Ferieninsel Rhodos sind rund 30 000 Menschen vor den seit Tagen wütenden Waldbränden in Sicherheit gebracht worden. Mehr als 2000 von ihnen, darunter zahlreiche Urlauber, wurden am Samstag (23. Juli) mit Schiffen von Stränden abgeholt, wie die griechische Küstenwache mitteilte. Zudem wurden Dutzende Busse für die Evakuierungen eingesetzt.

Auf unsere Karte sehen, wo die Waldbrände auf Rhodos wüten:

Flammen sind völlig außer Kontrolle

Bereits seit Tagen brennt es in der dicht bewaldeten Mitte der Insel, die Feuerwehr hatte die Flammen unter Kontrolle, bis am Samstagmittag plötzlich der ohnehin starke Wind drehte und die Flammen direkt auf Touristenhochburgen und Dörfer im Süden und Südosten der Insel zutrieb.

„Das ist kein Feuer, das morgen oder übermorgen vorbei ist“, erklärt Feuerwehr-Sprecher Vassilis Varthakogiannis. Der Brand auf Rhodos werde „uns tagelang zu schaffen machen“. Foto: Eurokinissi/AP/Argyris Mantikos

Die Strände im Süden der Ferieninsel sind von dichten Rauchachwaden eingehüllt. Foto: uncredited/Rodos/AP/dp/a

Die Rauchwolken haben inzwischen auch die Touristenorte im Süden von Rhodos erreicht. Foto: imago//Mark Cosgrove/News Images

Löschflugzeuge sind permanent im Einsatz, um die Flammen einzudämmen. Foto: imago//Argyris Mantikos/Eurokinissi

Tausende Touristen fliehen vor den Feuern

Die halbe Insel steht in Flammen

Am späten Samstagabend erreichten die Flammen das bereits evakuierte Dorf Laerma. Erste Häuser standen in Flammen, wie griechische Medienberichte zeigten. Das Außenministerium aktivierte einen Krisenstab beim Zivilschutz, der damit beauftragt ist, sich um jene Touristen zu kümmern, deren Hotels und Unterkünfte evakuiert wurden. In Kiotari im Süden der Insel beschädigte das Feuer drei Hotels.

„Es waren noch nie so viele Dörfer betroffen“, sagt eine Deutsche, die seit Jahren auf der Insel wohnt. „Sonst brennt es eher in Richtung Westküste. Diesmal aber kam das Feuer über den Berg nach Südosten.“ In ihrer Ortschaft Lachania seien alle Menschen auf den Beinen und warteten, ob auch ihr Dorf evakuiert werde.

Videoaufnahmen in griechischen und sozialen Medien zeigen lange Reihen von Menschen, die zu Fuß ihre Urlaubsorte verließen. Einige hatten ihre Koffer dabei, andere nichts außer den Kleidern am Leib.

Brände werden noch Tage andauern

Die Evakuierungen wurden in der Nacht zum Sonntag (23. Juli) fortgesetzt. „Das ist kein Feuer, das morgen oder übermorgen vorbei ist“, erklärt Feuerwehr-Sprecher Vassilis Varthakogiannis. Der Brand auf Rhodos werde „uns tagelang zu schaffen machen“.

Laut dem griechischen Sender ERT mussten Feuerwehrleute nahe Lardos im Ypseni-Kloster Schutz suchen. Dort hätten sie wiederum versucht, die Mönche zum Verlassen der Anlage zu bewegen.

Urlauber werden mit Schiffen in Sicherheit gebracht

Regionalgouverneur Georgios Hadjimarkos sagte, dass die Evakuierungen durch von den Flammen abgeschnittene Straßenverbindungen erschwert worden seien. Von den Stränden Kiotari und Lardos im Osten der Mittelmeerinsel wurden laut Küstenwache mehr als 2000 Menschen von Schiffen abgeholt und zu einem anderen, sicheren Strand der Insel gebracht. An dieser Evakuierungsaktion unter der Führung von drei Schiffen der Küstenwache waren mehr als 30 private Schiffe beteiligt.

Laut Medienberichten haben manche der jetzt evakuierten Urlauber ihre Flüge von der Insel verpasst, da die Flammen die normalen Verkehrsverbindungen abgeschnitten hatten. Das Außenministerium in Athen erklärte, es habe seinen Krisenstab aktiviert, um die Evakuierung ausländischer Besucher zu unterstützen.

Großbrand wütet sei einer Woche auf der Ferieninsel

Der Großbrand auf Rhodos wütet seit fast einer Woche. Er war auf einem Berg im Zentrum der Insel ausgebrochen. Bei der Bekämpfung des Feuers waren bisher fünf Hubschrauber und hunderte 200 Feuerwehrleute im Einsatz.

Griechenland leidet derzeit unter einer extremen Hitzewelle. Für dieses Wochenende wurden Temperaturen von über 44 Grad vorausgesagt. In dem Land wüten aktuell zahlreiche Waldbrände. Nach Angaben der Feuerwehr brachen zuletzt innerhalb von 24 Stunden 46 neue Brände aus.

Wissenschaftlern zufolge nehmen Wetterextreme wie Hitzewellen als Folge des Klimawandels an Intensität und Häufigkeit zu.