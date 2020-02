Unwetter zieht auf Schwerer Sturm auch im Schwarzwald erwartet

Den Südwesten erreichen die ersten Auswüchse des Sturms gegen Sonntagnachmittag, so die Auskunft von Meteorologe Kai-Uwe Nerding vom Deutschen Wetterdienst (DWD) Stuttgart. Am Montag müsse dann mit schweren Sturmböen gerechnet werden. "Es zieht ein recht großer Sturm auf", berichtet er. In den Höhenlagen im Schwarzwald (also ab etwa 1000 Metern) sei auf jeden Fall mit Orkanböen bis zu 100 Kilometern pro Stunde zu rechnen. In flacheren Gebieten sei noch nicht genau absehbar, wie stark die Böen letztlich ausfallen werden.