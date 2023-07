Die Feuerwehr ist am Dienstagabend zu einem Dachstuhlbrand in Steinheim an der Murr im Kreis Ludwigsburg ausgerückt. Offenbar war das Unwetter die Ursache für das Feuer. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, sei ein Blitz in den Dachbereich einen Wohnhauses eingeschlagen und habe den Brand mutmaßlich ausgelöst.

Verletzt worden sei niemand. Alle Bewohner haben sich demnach rechtzeitig aus dem Gebäude retten können. Der Sachschaden wird auf rund 250.000 Euro geschätzt. Das Feuer war gegen 22 Uhr in der Brühlstraße ausgebrochen und gemeldet worden. Der Rauch war Bewohnern der Stadt zufolge in ganz Steinheim zu riechen.

Ansonsten habe das Unwetter keine größeren Schäden verursacht in den Kreisen Ludwigsburg und Böblingen. Die Folgen hielten sich laut Polizei bis auf Wasser auf der Fahrbahn und umgestürzte Bäume und Bauzäune in Grenzen. „Bislang kommen wir glimpflich durch“, sagte der Sprecher um 23 Uhr.

Unwetter richtet Schäden im Schwarzwald an

Auch in Stuttgart gab es ersten Angaben zufolge keine schlimmeren Folgen. „Es gab kleinere Schäden durch herunterfallende Äste“, sagte ein Sprecher am späten Abend. Fahrzeuge und Gebäude seien in der Landeshauptstadt aber nicht beschädigt worden. Auch gab es keine Meldungen über Verletzte.

Im Schwarzwald dagegen war das Unwetter deutlich zu spüren. Der Energieversorger NetzeBW meldete zahlreiche Stromausfälle im Kreis Freudenstadt, unter anderem in Horb am Neckar, in Priorberg, in Empfingen, in Starzach und in Rottenburg am Neckar. In Rottweil rückte die Feuerwehr zu mehr als 20 Einsätzen aus, wie der „Schwarzwälder Bote“ berichtet.

Auch in der Nacht kann es in Baden-Württemberg weiter zu Gewittern mit Starkregen, bis zu vier Zentimeter großen Hagelkörnern und schweren Sturmböen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Das Unwetter zieht von Frankreich über Deutschland hinweg. Die französische Bahn hatte auf zahlreichen Strecken in der Grenzregion zu Baden-Württemberg den Zugverkehr eingestellt.