Waldbrände in Europa Wo brennt es in Kroatien?

Die Temperaturen in Südeuropa klettern angesichts der aktuellen Hitzewelle auf Spitzenwerte. Die Trockenheit tut ihr Übriges: Vielerorts wüten Waldbrände – auch in Kroatien. An der Adriaküste sind Feuerwehrkräfte im Dauereinsatz.