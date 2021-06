Unwetter in Baden-Württemberg

Schwere Unwetter im Kreis Reutlingen

In der Nacht zu Donnerstag wüten in Baden-Württemberg teils schwere Unwetter. Besonders heftig erwischt es die Regionen um Reutlingen und Pforzheim.

Reutlingen - Bei einem Unwetter in der Region Reutlingen sind fünf Personen verletzt worden. Tennisballgroße Hagelkörner seien am Mittwochabend vom Himmel gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen.

Zum Grad der Verletzungen konnte er zunächst jedoch keine Angaben machen. Auch in Tübingen sei das Wasser „in Sturzbächen“ durch die Stadt gelaufen. Der Verkehr sei stark beeinträchtigt und zahlreiche Häuser und Autos beschädigt worden.

Ein Unwetter hat im Norden Baden-Württembergs für gesperrte Straßen und vollgelaufene Keller gesorgt. Wie die Polizei am Donnerstag sagte, mussten im Landkreis Freudenstadt am Mittwochabend aufgrund von Geröll auf der Fahrbahn teilweise Straßen und Wege gesperrt werden. Auch im Enzkreis hat der starke Regen den Verkehr stark eingeschränkt. Verletzt wurde bei dem Unwetter demnach niemand.