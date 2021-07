Die Unwetter der vergangenen Tage haben auch in der Landwirtschaft im Kreis zum Teil verheerende Schäden angerichtet. So wurden beispielsweise in Täbingen 90 Prozent des Getreides durch Hagelschlag zerstört, wie Luise Lohrmann, Pflanzenproduktionsberaterin des Landratsamts, auf Anfrage unserer Zeitung berichtete.