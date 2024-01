Mehr als 100 Militärfahrzeuge : Bundeswehrkonvois rollen von Bayern nach Stetten a.k.M.

2 Bundeswehrfahrzeuge fahren auf der B299 bei Amberg. Mehr als 100 Militärfahrzeuge werden vom bayerischen Grafenwöhr nach Stetten am kalten Markt in Baden-Württemberg unterwegs sein. Der Konvoi sei in sieben Gruppen aufgeteilt und werde die 400 Kilometer überwiegend über Bundesautobahnen und Bundesstraßen zurücklegen. Foto: Daniel Löb/dpa

Mehr als 100 Militärfahrzeuge der Bundeswehr sind am Donnerstagmorgen vom bayerischen Grafenwöhr aus in Richtung Baden-Württemberg gestartet. In sieben Gruppen seien die Fahrzeuge zeitversetzt unterwegs nach Stetten am kalten Markt in Baden-Württemberg, erläuterte eine Sprecherin.









Link kopiert



Die Fahrt beendet die einwöchige Übung "Red Thunder" (Roter Donner), die das Artilleriebataillon 295 auf dem von US-Streitkräften verwalteten Truppenübungsplatz Grafenwöhr in der Oberpfalz absolviert hatte. Das Bataillon, in dem 550 Soldatinnen und Soldaten dienen, hat seinen Sitz in der Alb-Kaserne in Stetten am kalten Markt im Landkreis Sigmaringen. Der Großteil der Bataillons-Angehörigen sei an der Übung beteiligt gewesen.