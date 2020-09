Unterricht in Corona-Zeiten Schutzwand zwischen Lehrern und Schülern?

Musizieren im Unterricht sei unter bestimmten Voraussetzungen auch in geschlossenen Innenräumen wieder gestattet, teilte das Kultusministerium am Donnerstag in Stuttgart mit. Unter anderem müsse ein Mindestabstand von zwei Metern in alle Richtungen eingehalten werden, heißt es zudem in der neuen Corona-Verordnung "über den Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen". Außerdem wird empfohlen, dass zwischen Lehrern und Schülern eine durchsichtige Schutzwand installiert wird.

Absage an die Schulchöre