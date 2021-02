Unternehmen in Trümmern Alle Grässlin-Mitarbeiter in St. Georgen sind längst entlassen

Demnach wurden bereits im Oktober alle Mitarbeiter gekündigt und bis zum Ablauf der gesetzlichen Kündigungsfrist freigestellt. Ein Umstand, der selbst dem Pressesprecher der zuständigen Achener Anwaltskanzlei offenbar nicht bekannt war. "Das habe ich auch erst jetzt erfahren", erklärt Ingo Schorlemmer, der im Insolvenzverfahren als Sprachrohr für das Unternehmen fungierte. Das erklärt auch, warum die Kündigungen trotz mehrfacher Anfragen zum Status quo erst jetzt publik wurden.

Die Firma Theben betonte zuletzt, man befinde sich mit Mitarbeitern, die zuvor bei Grässlin angestellt waren, in Gesprächen. Dass diese längst keine Maschinen mehr in der Industriestraße betätigten – es ist ein Umstand, der vonseiten der Haigerlocher Unternehmens-Gruppe nicht erwähnenswert schien.

Während sich Theben hierzu am Mittwoch nicht mehr äußern wollte, ist für Schorlemmer die Kommunikation "unglücklich gelaufen", wenngleich er dem Insolvenzverwalter keine böse Absicht vorwirft. "Was genau da schief gelaufen ist, kann ich auch nicht so genau sagen."

Fakt ist: Laut Pressesprecher war es nicht möglich, das Unternehmen Grässlin als Gesamtpaket zu verkaufen. Zu den Gründen dürfe er aber nichts weiter sagen, da ein Insolvenzverfahren eigentlich nichtöffentlich sei. "Man muss hier sehr genau abwägen, was man heraus gibt und was nicht", sagt er.

Im Falle von Grässlin stellt sich es nun also so dar, dass die Firma, da sich dieser Ausdruck auf die Firmierung bezieht, streng genommen noch existiert. Die Betonung liegt dabei auf noch. "Da der Geschäftsbetrieb stillgelegt wurde, müssen nun die Vermögenswerte des Unternehmens verkauft werden – angefangen bei den Gebäuden bis hin zum letzten Möbelstück."

Das Mietverhältnis in der Industriestraße ist Geschichte

Im ersten Punkt muss der Insolvenzverwalter lediglich das Gebäude an der B 33 verkaufen, das man bereits im Zuge einer Verkleinerung im Sommer 2019 verlassen hatte. Die Räumlichkeiten in der Industriestraße waren indes von PE gemietet. "Das Mietverhältnis wurde bereits zum 31. Januar gekündigt", erzählt Schorlemmer. Ob Theben plant, die Räumlichkeiten zu nutzen, war am Mittwoch aus Haigerloch nicht zu erfahren.

Nachdem Grässlin nicht als Gesamtpaket veräußert werden konnte, war die kleinteiligere Lösung für die Gläubiger der gewinnbringendste Weg. Die jetzige Situation ist dabei mit einem Kuchenverkauf zu vergleichen. Die Firma Theben hat lediglich die Torte für Markenrechte und diverse Produktrechte erworben. Anderes steht noch zum Verkauf. Wenn das "Buffet" leer gefegt ist, werden die Gläubiger ausbezahlt. "Sie haben dann einen Betrag X und eine Forderung Y und dann setzt man das ins Verhältnis", beschreibt der Pressesprecher das weitere Vorgehen.

Am Ende dieses Prozesses lebt das Traditionsunternehmen Grässlin nur noch auf dem Papier weiter – als Namensteil der neuen, eigenständigen Tochtergesellschaft der Theben-Gruppe, die Grässlin Zeitschalttechnik heißt. Im Briefkopf ist damit, wie derzeit in der Industriestraße, die Illusion perfekt. Doch die Geschichte jenes Unternehmens, das die Bergstadt seit der Gründung durch Dieter Grässlin lange geprägt hat, ist endgültig zu Ende.