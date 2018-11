Unterkirnach Autorin blickt auf zehn Jahre zurück

Veronika Ciampa ist noch Mitglied des Palliativ-Fördervereins. Die Autorin macht dies alles, weil sie die Not der Kinder sieht. Sie seien die Schwächsten im Glied. "Ich habe auch das Gefühl, dass die Krankheiten zunehmen", erklärt und ergänzt, dass die kleinen Dinge im Leben immer mehr vergessen werden. In ihrem Büro steht der Schreibtisch am Fenster mit Blick in die freie Natur.

Im Herbst und Winter schreibe sie am meisten, bei Regen könne sie stundenlang schreiben, schmunzelt sie. In ihren Büchern verarbeite sie viel Selbsterlebtes. Da der Winter nahe, habe sie gerade vier Projekte in Arbeit.

Von 1974 bis 2014 führte sie mit ihrem Mann Domenico das Geschäft "Fliesen-Ciampa". Seit 2005 ist ihre Tochter Susanne federführend im Geschäft. Ihr Mann Domenico helfe auch noch mit.

"Ich selbst habe mich 2014 ganz aus der Firma zurückgezogen", erklärt sie. Zum Schreiben kam sie, da sie nach dem Verlust eines Sohnes 2008 an Depressionen erkrankt sei, berichtet sie und geht ganz offen damit um. Aus diesem Grund war sie in einer Klinik. Ihre Ärztin habe ihr geraten, ihr Leben zu ändern, so die Autorin.

Bei einem Spaziergang sei ihr eingefallen, dass sie in der Schule vor langer Zeit geschrieben habe.

Ihre Ärztin habe ihr gesagt, sie sollte sofort damit anfangen, ihre Bettnachbarin sei auch noch Autorin gewesen. So sei das Schreiben ins Rollen gekommen. Da ihr der Kopf vor Ideen geschwirrt habe, habe sie sofort gleichzeitig an drei Büchern geschrieben und 2010 die ersten Bücher veröffentlicht.

Die Depression sei nie mehr zurückgekommen, erklärt sie: "Bis heute zum Glück nicht, ich habe aber auch mein Leben total geändert."