Unterkirnach Verein stehen düstere Zeiten bevor

Weil auch Andreas Fehrenbach, der zehn Jahre die Rücken- und Fitnessgymnastik in der Schlossberghalle geleitet hat, erklärte, dass er jetzt aufhöre, kommen schwere Zeiten auf den Skiclub zu. "Wir haben heute keine Nachfolger für Susanne Wohlfarth und Andreas Fehrenbach gefunden. Wenn das bis zur nächsten Mitgliederversammlung so bleibt und ich dann definitiv auch aufhöre, würde es wohl keinen Skiclub mehr geben", malte Kodet ein düsteres Bild.

In ihrem letzten Rückblick zeigte sich Susanne Wohlfarth mit der vergangenen Saison zufrieden. Das Programm sei abwechslungsreich gewesen, alle Mitglieder hätten an einem Strang gezogen und dank des Flyers, der im vergangenen Jahr verteilt wurde, kamen zwei neue Mitglieder zum Verein. Auch Bürgermeister Andreas Braun trat am Freitag dem Verein bei. Ein großes Standbein sei die Gymnastik in der Schlossberghalle gewesen, sowohl bei der Rücken- wie auch der Fitnessgymnastik habe sie Andreas Fahrenbach fit gemacht, lautete das große Lob.

Markus Burkart, Sportwart Alpin, berichtete von gelungenen Abfahrten im Montafon und in Warth-Schröcken. Wolfgang Vromen, Sportwart Nordisch, fand mit seinen Mitstreitern bei Schneemangel immer wieder den Weg zur Martinskapelle, die zuverlässig mit Schnee und gespurten Loipen auf die Langläufer wartete. Bei der Fackelwanderung nahmen 40 Personen teil, das sei ausgesprochen viel, freute sich Vromen.

Lob des Bürgermeisters

Tourenwart Wilfried Kaiser war mit seinen Wanderern in den Rheinauen und am Hohen Karpfen unterwegs, auch der Hochwald bei Bernau wurde erwandert. Bürgermeister Braun nannte Vromen den flexibelsten Sportler von Unterkirnach und dankte dem Skiclub für seine Aktivitäten. Er freue sich auch, dass der Skiclub am 1. Dezember erstmals am Weihnachtsmarkt teilnehme, betonte er.

Bei den Wahlen wurde Kassierer Bernd Faller, der einen vorbildlichen Kassenbericht vorgelegt hatte, einstimmig wiedergewählt, ebenso der Tourenwart nordisch Wolfgang Vromen und der Tourenwart Alpin Markus Burkart.