Unterkirnach Unterkirnacher Wehr gut aufgestellt

Klaus Beha dankte besonders dem ersten Gerätewart Tobias Weißer, dem zweiten Gerätewart Ralf Weißer sowie Kamerad Edelfried Müller, der hiervon 90 Stunden geleistet hatte. Einige Kameraden nahmen im April beim Weihermooslauf teil, auch wurde die jährliche Altmetallsammlung durchgeführt.

Beim Tag der Feuerwehr im September konnte die Bevölkerung unter anderem zuschauen, was ein Wohnungsbrand, vorgeführt in einem Brandcontainer, anrichten kann. Die Freiwillige Feuerwehr Unterkirnach besteht aus 33 Aktiven und zusätzlich sieben Kameraden aus der Freiwilligen Feuerwehr Oberkirnach mit Doppelmitgliedschaft sowie sieben Alters- und 17 Jugendfeuerkameraden.

Jugendfeuerwehr-Jugendwart Bruno Bausch berichtete von 19 Proben und dem Pokalgewinn beim Schwimmwettkampf in St. Georgen. Genauso sportlich zeigten sich die Jugendlichen bei dem Unterkirnacher Fußballturnier am 4. November, an dem sie den ersten Platz erreichten. Am Dorffest, dem Tag der Feuerwehr und bei anderen Aktivitäten konnte sich die Wehr immer auf den Nachwuchs verlassen. Bürgermeister Andreas Braun dankte der Wehr für ihr großes Engagement in der Gemeinde, wobei er auch die Tageseinsatzgruppe von Oberkirnach mit einbezog. Er dankte auch Polizeihauptkommissar Udo Littwin für die hervorragende Zusammenarbeit mit Unterkirnach. Braun zeigte sich halbwegs zufrieden, dass mit Heinrich Weißer und Uwe Kreuzpointner zwei Gemeinderäte zur Versammlung gekommen waren.

Klaus Beha und Thomas Weißer wurden einstimmig in ihren Ämtern als Kommandant und stellvertretendem Kommandant bestätigt. Udo Littwin betonte, bei 18 Jugendlichen müsse sich die Feuerwehr keine Sorgen um mangelnden Nachwuchs machen. Er zeigte sich erleichtert, dass man sich hier im Schwarzwald noch nicht mit dem Symptom des Gaffers bei Unfällen belastet sehe. Edgar Mayer betonte, die Oberkirnacher kämen gerne nach Unterkirnach und fühlten sich hier willkommen.

Anlässlich der Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Unterkirnach gab es Beförderungen und Ehrungen. Bruno Bausch wurde mit dem Ehrenkreuz des Landes Baden-Württemberg geehrt. 1988 trat er in die Jugendfeuerwehr ein. Er machte das Abzeichen in Bronze 1997 und 1999 in Silber. Seit 15 Jahren kümmert er sich um die Jugendfeuerwehr und führt sie an ihre aktive Zeit heran. Am 19. März 2018 nahm er auch an der Heißausbildung Atemschutz in Mönchweiler teil. Diese Ausbildung ging abends über dreieinhalb Stunden. Ebenfalls an der Heißausbildung Atemschutz nahmen Jakob Repp, Luca Brickmann, Daniel Knörle, Thomas Bartsch, Lukas Knörle, Josef Weißer, Marco Weißer und Tobias Weißer teil. Udo Kieninger trat 1988 in die Feuerwehr ein. Er machte das Bronze-Leistungsabzeichen, wurde zum Oberfeuerwehrmann und Hauptfeuerwehrmann befördert. Er ist Schriftführer der Feuerwehr. Jürgen Beha trat 19990 in die Feuerwehr ein, er absolvierte unter anderem die Atemschutzausbildung, die Truppführer- und Maschinistenausbildung und wurde zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Am Umbau des Feuerwehrgerätehauses im Jahre 2016 leistete er 105 ehrenamtliche Arbeitsstunden. Martina Furtwängler wurde als Hauptfeuerwehrfrau geehrt. Ferner wurden Bastian Veigel und Stefan Weißer als Hauptfeuerwehrmann geehrt, Thomas Bartsch wurde Oberfeuerwehrmann, Dominic Weißer und Tobias Weißer machten in zwei Wochen Vollzeit in Bruchsal den Gruppenführerlehrgang. Stefan Weißer machte in Furtwangen an acht Terminen den Lehrgang zum Truppmann Teil 1. Alle 17 Atemschutzträger der Wehr machten die Atemschutz-Wiederholungsübung an einem Abend in Tuttlingen. Insgesamt wurden 290 Lehrgangsstunden absolviert.