Unterkirnach Probenendspurt für das Jahreskonzert

Unterkirnach. Die Jugendkapelle hatte ihr Probenwochenende in einer Hütte schon absolviert. Nun legte sich die Hauptkapelle ins Zeug, um den Bürgern einen festlichen Abend mit musikalischem Hochgenuss in der Schlossberghalle zu bieten. Das Jahreskonzert hat eine lange Tradition und war immer der Höhepunkt aller Veranstaltungen des Musikvereins. Für Dirigentin Miriam Raspe ist es das dritte Jahreskonzert, das sie leitet. Sie übernahm den Taktstock von dem langjährigen Dirigenten Wolfgang Kunzelmann, der vor drei Jahren verstorben war. Bis heute führt sie seine Arbeit erfolgreich fort, ohne ihn kopieren zu wollen. Der Hauptkapelle wie auch der Jugendkapelle, die sie beide leitet, drückt sie ihren eigenen Stempel auf. Auch drei neue Instrumente wurden unter Miriam Raspe angeschafft. Mit einem Bariton Saxofon, einer Bass-Klarinette und einem Horn wird die Hauptkapelle künftig verstärkt.

Seit September bereiten sich beide Kapellen auf das Jahreskonzert vor. Geprobt wird jeweils am Dienstag und Freitag, erklärt der Vorsitzende des Musikvereins, Christian Bausch. Am vergangenen Wochenende hatten sich die Musiker auf mehrere Klassenräume und ihren eigenen Probenraum in der Roggenbachschule verteilt. "So können wir in aller Ruhe, zum Beispiel in Registerproben, dort proben, ohne uns gegenseitig zu stören", betont Bausch.

Das Jahreskonzert steht in diesem Jahr unter keinem Motto, aber es werde wieder ein Querschnitt durch das weitgefächerte Können des Musikverein geben, so Bausch. So werde zum Beispiel ein Medley mit der Filmmusik von James Bond gespielt. Die Besucher können sich auch auf Filmmusik aus dem legendären Western "Die glorreichen Sieben" freuen. Bei einer schnellen Polka kann mit den Füßen gewippt werden, auch ein Marsch wird an diesem Abend dabei sein.