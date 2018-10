Unterkirnach Großes Interesse an Ortsentwicklung

Unterkirnach. Die Halle war mit mehr als 200 Bürgern gut besetzt, das Interesse an Informationen zur Ortsentwicklung offensichtlich groß.

Wie geht es weiter mit dem rund zwei Hektar großen Areal der ehemaligen Möbelschreinerei Gutmann, das die Gemeinde für "ein bis zwei Millionen Euro" (Braun) kaufte? Eigentlich wollte im Gewerbegebiet "Abendgrund I" die Firma Wahl ihre Produktion erweitern. Sie sagte am 23. April dieses Jahres aber ab – "dieses Datum werde ich nicht so schnell vergessen" und zieht es vor, sich bis 2021 in St. Georgen-Peterzell niederzulassen, so Braun. Bei aller "Trauer und Wut über diese Entscheidung" habe man der Firma jedoch viel zu verdanken, betonte Braun. Von deren wirtschaftlich bisher gute Lage und die damit verbundenen Gewerbesteuerzahlungen habe die Gemeinde profitiert und die reduzierten Zuweisungen durch den Verlust von 300 Einwohnern nach der letzten Volkszählung kompensiert. Ihm liege nach wie vor an einem guten Verhältnis zur Wahl-Geschäftsleitung.

Der Bürgermeister ließ die Ereignisse um den Abendgrund Revue passieren. Schon 2015 habe man für das Areal mit leer stehendem Gebäudekomplex eine Machbarkeitsstudie erstellt. Dabei wurde auch ein Reisemobilstellplatz angedacht. Nach der erneuten Aufnahme in das Landessanierungsprogramm und dem Gutachten, das das Gelände für altlastenfrei erklärte, entschied sich der Gemeinderat im April 2017 für den Kauf. Im Sommer 2018 wurde dort doch Asbest gefunden, dessen Entsorgung wird geschätzten 250 000 Euro kosten. Die bereits begonnenen Abbrucharbeiten wurden eingestellt. Man werde sich in dieser Sache juristische Schritte vorbehalten, kündigte Braun an.